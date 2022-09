Papa Francesco: “Cambiamo l’economia che uccide in economia di pace” (Di sabato 24 settembre 2022) ASSISI – Papa Francesco ha lanciato un appello ai giovani affinché trasformino “un’economia che uccide in un’economia della vita”: “La nostra generazione vi ha lasciato in eredità molte ricchezze, ma non abbiamo saputo custodire il pianeta e non stiamo custodendo la pace. Voi siete chiamati – ha detto il Papa ad Assisi, intervenendo all’evento Economy of Francesco – a diventare artigiani e costruttori della casa comune, una casa comune che ‘sta andando in rovina’. Una nuova economia, ispirata a Francesco d’Assisi, oggi può e deve essere un’economia amica della terra e un’economia di pace. Si tratta di trasformare un’economia che uccide ... Leggi su lopinionista (Di sabato 24 settembre 2022) ASSISI –ha lanciato un appello ai giovani affinché trasformino “un’chein un’della vita”: “La nostra generazione vi ha lasciato in eredità molte ricchezze, ma non abbiamo saputo custodire il pianeta e non stiamo custodendo la. Voi siete chiamati – ha detto ilad Assisi, intervenendo all’evento Economy of– a diventare artigiani e costruttori della casa comune, una casa comune che ‘sta andando in rovina’. Una nuova, ispirata ad’Assisi, oggi può e deve essere un’amica della terra e un’di. Si tratta di trasformare un’che...

