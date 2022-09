Paola Turani insultata sul web | Il motivo è terribile (Di sabato 24 settembre 2022) La nota modella e influencer Paola Turani è stata pesantemente criticata sul web in seguito ad alcune dichiarazioni. Ecco che cosa è successo. Paola Turani è una modella e influencer nata nel 1987 a Sedrina (in provincia di Bergamo). Ha mosso i primi passi nel mondo della moda all’età di 16 anni dopo essere stata notata da un talent scout. Paola Turani insultata sul web (web source)Così ha iniziato a lavorare per un’agenzia francese, diventando una modella molto ricercata e apprezzata. Ha sfilato per marchi del calibro di Versace e Calvin Klein ed è stata scelta come testimonial da Calzedonia, L’Orèal Paris, Morellato, Sephora e tanti altri brand. Grazie alla sua popolarità è anche approdata in televisione, in qualità di ospite a “Detto Fatto” e ha doppiato il cartone ... Leggi su newstv (Di sabato 24 settembre 2022) La nota modella e influencerè stata pesantemente criticata sul web in seguito ad alcune dichiarazioni. Ecco che cosa è successo.è una modella e influencer nata nel 1987 a Sedrina (in provincia di Bergamo). Ha mosso i primi passi nel mondo della moda all’età di 16 anni dopo essere stata notata da un talent scout.sul web (web source)Così ha iniziato a lavorare per un’agenzia francese, diventando una modella molto ricercata e apprezzata. Ha sfilato per marchi del calibro di Versace e Calvin Klein ed è stata scelta come testimonial da Calzedonia, L’Orèal Paris, Morellato, Sephora e tanti altri brand. Grazie alla sua popolarità è anche approdata in televisione, in qualità di ospite a “Detto Fatto” e ha doppiato il cartone ...

SaraRos70611270 : #paolaturani che se la mena alla Fashion week manco fosse l’unica ad avercela. Ma un po’ di umiltà? Non vedo fare t… - _owhe : Io innamorata del completo di Missoni indossato oggi da Paola Turani alla #MFW2022 ma non andrò a vedere quanto costa per non piangere - seri_se : Ma io voglio rinascere Paola Turani, ma che fregna stratosferica era con quel completo missioni - xseawaves : però quanto bella paola turani -