“Panchina in Serie A?”: sentite Rossi, il ct dell’Ungheria! (Di sabato 24 settembre 2022) In dovere di sognare. Si, perché l’Ungheria si sta dimostrando la vera rivelazione di questa Nations League 2022. I ragazzi del ct italiano Marco Rossi stanno dando spettacolo e si stanno rivelando un avversario tutt’altro che abbordabile. Inseriti nel Gruppo C con squadre del calibro di Italia-Germania ed Inghilterra, i magiari sarebbero dovuti risultare la “vittima sacrificale”. Invece, sono in testa al girone, e si giocano un clamoroso accesso alle final four di Nations League. La partita che deciderà delle sorti degli ungheresi sarà proprio l’appuntamento di lunedì sera, dove ad aspettarli c’è proprio l’Italia di Roberto Mancini. Una sfida da dentro o fuori: i magiari ci arrivano forti della vittoria sui tedeschi, l’Italia invece ha vinto di misura contro l’Inghilterra, con un gran goal di Giacomo Raspadori. Il commissario tecnico dell’Ungheria ... Leggi su rompipallone (Di sabato 24 settembre 2022) In dovere di sognare. Si, perché l’Ungheria si sta dimostrando la vera rivelazione di questa Nations League 2022. I ragazzi del ct italiano Marcostanno dando spettacolo e si stanno rivelando un avversario tutt’altro che abbordabile. Inseriti nel Gruppo C con squadre del calibro di Italia-Germania ed Inghilterra, i magiari sarebbero dovuti risultare la “vittima sacrificale”. Invece, sono in testa al girone, e si giocano un clamoroso accesso alle final four di Nations League. La partita che deciderà delle sorti degli ungheresi sarà proprio l’appuntamento di lunedì sera, dove ad aspettarli c’è proprio l’Italia di Roberto Mancini. Una sfida da dentro o fuori: i magiari ci arrivano forti della vittoria sui tedeschi, l’Italia invece ha vinto di misura contro l’Inghilterra, con un gran goal di Giacomo Raspadori. Il commissario tecnico dell’Ungheria ...

