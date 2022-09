Pamela Prati e Valeria Marini “si sono picchiate”: la rivelazione di Giovanni Ciacci (VIDEO) (Di sabato 24 settembre 2022) Le parole di Giovanni Ciacci sull’incontro tra Pamela Prati e Valeria Marini Dentro la casa del GF Vip 7 è entrato, giovedì, Giovanni Ciacci. Esperto di moda e di stile, è anche una persona che sa tanti gossip, non a caso è stato spesso nei salotti televisivi, soprattutto in quelli di Barbara D’Urso. E così, L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 24 settembre 2022) Le parole disull’incontro traDentro la casa del GF Vip 7 è entrato, giovedì,. Esperto di moda e di stile, è anche una persona che sa tanti gossip, non a caso è stato spesso nei salotti televisivi, soprattutto in quelli di Barbara D’Urso. E così, L'articolo proviene da Novella 2000.

GrandeFratello : Ma come avranno reagito i social a questo incontro tra Pamela Prati e Giovanni Ciacci? Giulia ha ovviamente la risp… - trash_italiano : Più che l'entrata di Pamela Prati ed Elenoire Ferruzzi al #GFVIP, io ho bisogno di vedere come Barbara parlerà di l… - trash_italiano : Dicembre 2022, Cinecittà La produzione del #GFVIP e Alfonso Signorini decidono di far entrare una nuova concorrent… - whatamess93 : @FabioCarraro10 Prati... Caltagirone... Pamela... ?? - alecabeyo : Pamela Prati: sagittario ascendente cancro io: sagittario ascendente cancro Sarà una coincidenza? Non credo. #GFVIP -