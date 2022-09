Pallavolo: Mondiali donne, Italia vice all'esordio 3-0 con il Camerun (Di sabato 24 settembre 2022) Roma, 24 set. (Adnkronos) - Inizia bene l'avventura dell'Italia ai Mondiali femminili di Pallavolo. Le azzurre di Mazzanti al primo impegno nella Pool A hanno superato agevolmente ad Arnhem il Camerun per 3-0 (25-10, 25-12, 25-16). L'Italia sarà di nuovo in campo lunedì, sempre ad Arnhem, contro Portorico alle 18. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 settembre 2022) Roma, 24 set. (Adnkronos) - Inizia bene l'avventura dell'aifemminili di. Le azzurre di Mazzanti al primo impegno nella Pool A hanno superato agevolmente ad Arnhem ilper 3-0 (25-10, 25-12, 25-16). L'sarà di nuovo in campo lunedì, sempre ad Arnhem, contro Portorico alle 18.

