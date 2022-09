Oroscopo settimanale Paolo Fox | le previsioni segno per segno dal 26 settembre al 2 ottobre 2022

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 24 settembre 2022)Fox, lee la classifica dei segni zodiacali per la settimana dal 26al 2. Ultima settimana di, poi ci toccherà vivere e dare il benvenuto al primo weekend di. Lo so, non vi sembra vero, ma il tempo vola e l’estate per molti sembra già un ricordo lontano, soprattutto perché la quotidianità di sempre è tornata a fare capolino nelle vite di tutti. Tra lavoro, scuola, università, esami da sostenere. Ma non siete curiosi di sapere come andrà questa settimana sul fronte sentimentale? Ci saranno segni più fortunati di altri o qualcuno di voi dovrà sgomitare un po’ per emergere e farsi valere? Leggi anche:, i segni ...