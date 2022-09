Orban apre le porte dell’Ungheria alla Russia di Putin (Di sabato 24 settembre 2022) Orban prende sempre più le distanze dall’Unione Europea allineandosi all’amico Putin. Infatti Budapest concederà regolarmente i suoi visti Schengen ai cittadini della Federazione Russa, nonostante nel resto dell’Unione Europea sia stata sospesa la facilitazione dei visti a seguito dell’operazione speciale delle truppe russe in Ucraina. A comunicarlo è il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, in un’intervista all’agenzia russa Tass. Le posizione dell’Ungheria sono notoriamente dissonanti rispetto a quelle degli altri membri dell’Unione Europea. Budapest non ha mai rinnegato l’amicizia con Mosca. Orban chiede a gran voce la fine delle sanzioni contro Putin. Leggi su laprimapagina (Di sabato 24 settembre 2022)prende sempre più le distanze dall’Unione Europea allineandosi all’amico. Infatti Budapest concederà regolarmente i suoi visti Schengen ai cittadini della Federazione Russa, nonostante nel resto dell’Unione Europea sia stata sospesa la facilitazione dei visti a seguito dell’operazione speciale delle truppe russe in Ucraina. A comunicarlo è il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, in un’intervista all’agenzia russa Tass. Le posizionesono notoriamente dissonanti rispetto a quelle degli altri membri dell’Unione Europea. Budapest non ha mai rinnegato l’amicizia con Mosca.chiede a gran voce la fine delle sanzioni contro

MaxCrusades : @pietroraffa i 7,5 miliardi Orban li ha già risparmiati in bolletta non appena Putin gli apre la fornitura di gas.… - Teodosi73603679 : @alanfriedmanit Se orban fa bene i calcoli, si sposta nei brics, apre le porte alle aziende tedesche e vive bene ne… - marcati_piero : @ventre_fabio @MimmoCabra @La_manina__ E allora? infatti la lettera della UE che apre la procedura di associazione… - fabioladaga : #Lega e #FdI fra i pochi che all'#europarlamento hanno votato CONTRO il rapporto UE che apre la strada alle sanzion… - LeoniSilvio : @CottarelliCPI Orban vi apre le chiappette come una noce, non è un Biden qualsiasi -