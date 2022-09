Orario ridotto alla Electrolux di Solaro per il calo di domanda

lesbian4louis : @lnlysof io non ho mai fatto l’orario ridotto, ho iniziato subito con quello definitivo. ti lascio immaginare la felicità ?? - lnlysof : @lesbian4louis aiuto 5 ore? io faccio ancora l’orario ridotto fino alle 12 - marcladis : @Gigadesires È ricominciata la scuola, con orario ridotto ma è ricominciata Ed è venerdì… - marcladis : @localteamtv È ricominciata la scuola, con orario ridotto ma è ricominciata Ed è venerdì… - amelchiori : Fatemi capire: la scuola è finita l’8 giugno. Dal giorno successivo già si sapeva che sarebbe iniziata il 12 settem… -

Orizzonte Scuola

esteso in occasione della Giornate Europee del Patrimonio (sabato sera ingresso speciale 1 ... In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio entrata al prezzodi 1 euro al Museo ...... visto che il 25% degli intervistati hagli spostamenti per far visita ai famigliari o agli ... per esempio in base al percorso o all', in modo da trovare meno traffico. In questo possono ... Prime settimane di scuola ad orario ridotto, quando il docente è tenuto al recupero dell’orario non effettuato Scatta una nuova riduzione d’orario alla Electrolux di Solaro: dal 3 ottobre 6 ore anziché 8 per la quasi totalità dei turni.Istituti ancora a orario ridotto: servono 3mila prof e più di mille collaboratoriRusconi (Anp): «I docenti possiamo chiamarli con le graduatorie d’istituto ma per i bidelli è diverso». La preside De V ...