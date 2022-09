"Nuovo schema". Meteo-Giuliacci, autunno sconvolto: cosa accadrà (Di sabato 24 settembre 2022) Come previsto, l'autunno è iniziato. L'Italia può definitivamente dire addio ad alte temperature e giornate soleggiate. La conferma arriva dal Meteorologo Mario Giuliacci, che preannuncia un weekend all'insegna dell'instabilità. Si inizierà con sabato 24 settembre, quando - spiega il Colonnello - "la pioggia bagnerà tutto il Nord e, più giù, specie a partire dal tardo pomeriggio, anche Toscana, Umbria, Lazio e nord della Sardegna". Il timore, vista la situazione nelle Marche, è quello di rovesci localmente intensi che possano creare accumuli in brevissimo tempo. Le conseguenze del Nuovo schema infatti potrebbero essere delle peggiori, come improvvisi allagamenti. Occhi dunque puntati su Liguria, Toscana e Veneto. In ogni caso sabato sarà anche una giornata ventosa, con caldi venti di scirocco ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 settembre 2022) Come previsto, l'è iniziato. L'Italia può definitivamente dire addio ad alte temperature e giornate soleggiate. La conferma arriva dalrologo Mario, che preannuncia un weekend all'insegna dell'instabilità. Si inizierà con sabato 24 settembre, quando - spiega il Colonnello - "la pioggia bagnerà tutto il Nord e, più giù, specie a partire dal tardo pomeriggio, anche Toscana, Umbria, Lazio e nord della Sardegna". Il timore, vista la situazione nelle Marche, è quello di rovesci localmente intensi che possano creare accumuli in brevissimo tempo. Le conseguenze delinfatti potrebbero essere delle peggiori, come improvvisi allagamenti. Occhi dunque puntati su Liguria, Toscana e Veneto. In ogni caso sabato sarà anche una giornata ventosa, con caldi venti di scirocco ...

raffaellapaita : “La destra è sovranista e il Pd finirà di nuovo tra le braccia grilline. Noi vogliamo creare una casa comune che ra… - donzelli_ltd : Hong Kong to end mandatory quarantine for overseas arrivals with new ‘0+3’ scheme from September 26 (English)… - SnoqTorino : RT @vulvodinianp: Nuovo parlamento, stessa proposta di legge necessaria per il riconoscimento di vulvodinia e NP nei LEA! Abbiamo letto i… - vulvodinianp : Nuovo parlamento, stessa proposta di legge necessaria per il riconoscimento di vulvodinia e NP nei LEA! Abbiamo l… - annispino : RT @endlessblackblu: @it_inter Questa l'aggiungiamo al lancio lungo di Acerbi come nuovo schema? -