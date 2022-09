“Non tiri fuori le pentole”, Mentana gela Conte in modalità televendita tra novità e consigli per gli acquisti (Di sabato 24 settembre 2022) Sarà pure chiamato ironicamente “il mitraglietta”, ma stavolta Enrico Mentana ha freddato l’ospite di turno con 5 parole: «Non tiri fuori le pentole»… e in studio cala immediatamente il gelo. Siamo a L’ultima parola, lo speciale elettorale del TgLa7 di ieri sera, venerdì 23 settembre. L’ospite di turno è Giuseppe Conte, che in veste di araldo con pergamena al seguito, snocciola al suo intervistatore – punto per punto e con tanto di dettagli su costi e benefici – editto, proclami e proposte grilline su sostegno economico alle famiglie e lotta all’evasione fiscale. Una tirata di quasi quattro minuti di fila, ininterrotti, con cui Conte sponsorizza e rivendica i consigli per gli acquisti elettorali a cinque stelle… Mentana stoppa ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 24 settembre 2022) Sarà pure chiamato ironicamente “il mitraglietta”, ma stavolta Enricoha freddato l’ospite di turno con 5 parole: «Nonle»… e in studio cala immediatamente il gelo. Siamo a L’ultima parola, lo speciale elettorale del TgLa7 di ieri sera, venerdì 23 settembre. L’ospite di turno è Giuseppe, che in veste di araldo con pergamena al seguito, snocciola al suo intervistatore – punto per punto e con tanto di dettagli su costi e benefici – editto, proclami e proposte grilline su sostegno economico alle famiglie e lotta all’evasione fiscale. Una tirata di quasi quattro minuti di fila, ininterrotti, con cuisponsorizza e rivendica iper glielettorali a cinque stelle…stoppa ...

ladyonorato : Dopo le minacce della #VonDerLeyen e le manovre per abolire del tutto la sovranità dei Paesi membri togliendo loro… - SecolodItalia1 : “Non tiri fuori le pentole”, Mentana gela Conte in modalità televendita tra novità e consigli per gli acquisti… - okwlor : RT @Moonlightshad1: Quando era direttore del tg5 #Mentana non ha mai detto a berlusconi 'la fermo prima che tiri fuori le pentole': si limi… - Mata_Hora : RT @Moonlightshad1: Quando era direttore del tg5 #Mentana non ha mai detto a berlusconi 'la fermo prima che tiri fuori le pentole': si limi… - Giovanni_Setti_ : RT @ladyonorato: Dopo le minacce della #VonDerLeyen e le manovre per abolire del tutto la sovranità dei Paesi membri togliendo loro il pot… -