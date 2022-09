"Non riconosceremo l'esito dei referendum". La Turchia sfida Putin (Di sabato 24 settembre 2022) Nei territori occupati dell'Ucraina, la Russia sta effettuando referendum per giungere all'annessione definitiva delle regioni conquistate militarmente. L'esito scontato della consultazione, però, sarà soltanto il primo passo verso un'ulteriore escalation del conflitto in tutta l'area. Almeno a sentire la volontà di alcuni Paesi come la Turchia. Ankara, infatti, non riconoscerà i risultati del referendum che la Russia sta tenendo nelle zone dell'Ucraina sotto il suo controllo per annetterle. Lo ha sottolineato il portavoce della presidenza turca, Ibrahim Kalin, in dichiarazioni alla Cnn Turk. Ricordando che Ankara non ha riconosciuto neanche il referendum sull'annessione della Crimea alla Russia del 2014, Kalin ha spiegato che «la nostra posizione in merito è chiara» e che la ... Leggi su iltempo (Di sabato 24 settembre 2022) Nei territori occupati dell'Ucraina, la Russia sta effettuandoper giungere all'annessione definitiva delle regioni conquistate militarmente. L'scontato della consultazione, però, sarà soltanto il primo passo verso un'ulteriore escalation del conflitto in tutta l'area. Almeno a sentire la volontà di alcuni Paesi come la. Ankara, infatti, non riconoscerà i risultati delche la Russia sta tenendo nelle zone dell'Ucraina sotto il suo controllo per annetterle. Lo ha sottolineato il portavoce della presidenza turca, Ibrahim Kalin, in dichiarazioni alla Cnn Turk. Ricordando che Ankara non ha riconosciuto neanche ilsull'annessione della Crimea alla Russia del 2014, Kalin ha spiegato che «la nostra posizione in merito è chiara» e che la ...

