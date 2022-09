“Non potevo farlo gratis”. Meghan Markle, nuova bomba da Buckingham Palace. Fatti pesanti sulla visita ufficiale (Di sabato 24 settembre 2022) Dopo i funerali della Regina Elisabetta II, Harry e Meghan Markle sono tornati negli Stati Uniti. Non c’è stato l’incontro faccia a faccia con Re Carlo III per cercare di trovare un accordo. Era stata la duchessa di Sussex a voler parlare con il suocero senza la presenza del suo Harry. Ma non c’è stato nulla di tutto questo: il Re avrebbe detto di no. Insomma un buon motivo per tornare in California dai figli Archie e Lilibet. Concluse le cerimonie per la sepoltura della Regina, Meghan Markle sperava di poter incontrare il sovrano per mettere in chiaro le cose. E invece, nulla di tutto questo. I Sussex hanno ottenuto solo il privilegio per i loro bambini di acquisire i titoli di Principe e Principessa. Nulla per quanto riguarda l’eredità e nessuna possibilità di farsi chiamare Altezza Reale. Per questo motivo ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 24 settembre 2022) Dopo i funerali della Regina Elisabetta II, Harry esono tornati negli Stati Uniti. Non c’è stato l’incontro faccia a faccia con Re Carlo III per cercare di trovare un accordo. Era stata la duchessa di Sussex a voler parlare con il suocero senza la presenza del suo Harry. Ma non c’è stato nulla di tutto questo: il Re avrebbe detto di no. Insomma un buon motivo per tornare in California dai figli Archie e Lilibet. Concluse le cerimonie per la sepoltura della Regina,sperava di poter incontrare il sovrano per mettere in chiaro le cose. E invece, nulla di tutto questo. I Sussex hanno ottenuto solo il privilegio per i loro bambini di acquisire i titoli di Principe e Principessa. Nulla per quanto riguarda l’eredità e nessuna possibilità di farsi chiamare Altezza Reale. Per questo motivo ...

VNSTABLEDREW : @femmefleurie A me dissero alle medie che non potevo fare altro se non un professionale perché 'non ero portata per… - GessicaHaxhiu : @_badvisions E aggiungo che vedere Masaya piangere, per me è stato il massimo ??????. È già la seconda volta che lo… - oxvxian : scusate al bianco e all’arancione non potevo scegliere ne andava della mia salute - frlssxtwfs : RT @mityboh: «sai che facevo negli ultimi giorni quando non c'eri? Andavo davanti ai disegni sul frigo e poggiavo la mano sull'impronta tua… - Zuxan3 : RT @alone73x1: #AmoriDifficili #buongiorno a tutti #24settembre nato oggi Pedro Almodovar Non potevo addormentarmi finché non sentivo il ru… -