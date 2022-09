Niente mare in alternativa alle elezioni. Puglia, maltempo: domani allerta per temporali e vento fino a burrasca Protezione civile, previsioni meteo (Di sabato 24 settembre 2022) Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 di domani, 25 settembre, per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni: da sparse a diffuse, anche acarattere di rovescio o temporale, sulla Puglia settentrionale con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati. Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centrale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmemnte moderati. Venti: forti meridionali con locali raffiche di burrasca sulla Puglia e su tutti i settori adriatici. L'articolo Niente mare in alternativa alle elezioni. ... Leggi su noinotizie (Di sabato 24 settembre 2022) Il dipartimento dellaha emesso per lal’rta con validità d8 di, 25 settembre, per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni: da sparse a diffuse, anche acarattere di rovescio o temporale, sullasettentrionale con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati. Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sullacentrale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmemnte moderati. Venti: forti meridionali con locali raffiche disullae su tutti i settori adriatici. L'articoloin. ...

