Nevermind, l'album che ha cambiato la storia del rock (Di sabato 24 settembre 2022) 24 settembre 1991, in tutti i negozi di dischi esce Nevermind, il secondo album in studio dei Nirvana. Sembra un disco come tanti altri, ma fin dal primo ascolto, stiamo assistendo a qualcosa che cambierà per sempre il rock. I testi schietti e crudi di Kurt Cobain, diventano un tutt'uno con l'energia del sound della band di Seattle. In maniera inconsapevole, fondano i canoni di ciò che verrà poi definito "grunge". Nevermind e il passaggio dal punk al grunge Copyright NirvanaMentre Kurt Cobain canta di come non sia importante essere ricco o famoso, in quanto la depressione può toccare chiunque, un'intera generazione si sente capita. Un'intera generazione sente che la propria solitudine viene compresa a pieno, diventando un un messaggio universale. Il grido di Cobain contro il sistema non vuole essere un comizio dall'alto di un ...

