"Nessuno più consapevole della Meloni". Elisabetta Gardini, parole drammatiche | Video (Di sabato 24 settembre 2022) "Nessuno è più consapevole di Giorgia Meloni". In collegamento con Zona Bianca, su Rete 4, Elisabetta Gardini dà un suo giudizio sulla leader di Fratelli d'Italia, il suo partito. "Intanto bisogna aspettare il risultato delle urne - premette la candidata per il centrodestra alla Camera nel collegio di Padova -. Mettiamo che le urne dicano che gli italiani consegnano a Giorgia Meloni questa responsabilità (di governare, ndr). Io credo che se c'è una persona che è consapevole dei tempi che stiamo vivendo e della straordinaria difficoltà, enorme e gigantesca responsabilità che ricadrà sulle spalle di chi dovrà gestire il Paese in questo momento sia proprio Giorgia Meloni". La leader di FdI, che gli ultimi sondaggi pubblicati ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 settembre 2022) "è piùdi Giorgia". In collegamento con Zona Bianca, su Rete 4,dà un suo giudizio sulla leader di Fratelli d'Italia, il suo partito. "Intanto bisogna aspettare il risultato delle urne - premette la candidata per il centrodestra alla Camera nel collegio di Padova -. Mettiamo che le urne dicano che gli italiani consegnano a Giorgiaquesta responsabilità (di governare, ndr). Io credo che se c'è una persona che èdei tempi che stiamo vivendo estraordinaria difficoltà, enorme e gigantesca responsabilità che ricadrà sulle spalle di chi dovrà gestire il Paese in questo momento sia proprio Giorgia". La leader di FdI, che gli ultimi sondaggi pubblicati ...

ladyonorato : C’è chi ancora non ha capito che non votare è la scelta più gradita a chi vuole il consolidamento dell’attuale asse… - marattin : Ci vogliono mesi per una mammografia o una Tac. Ma - finito il Covid - nessuno parla più di sanità. Noi siamo gli u… - meb : Non è possibile che per fare una mammografia, un esame, una TAC, ci vogliano mesi. Come mai nessuno più parla di… - bonatozen : RT @ladyonorato: C’è chi ancora non ha capito che non votare è la scelta più gradita a chi vuole il consolidamento dell’attuale assetto pol… - f4f62 : RT @guffanti_marco: L'altra cosa incredibile è la disponibilità di mezzi: nessuno lo dice, ma è l'unico a girare con codazzo di auto blu, n… -