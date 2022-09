"Nessuno lo cerca". Che fine ha fatto il padre di Saman (Di sabato 24 settembre 2022) Secondo alcune fonti Shabbar Abbas si trova in Pakistan e vive indisturbato e sotto falso nome nella sua casa. Per l'estradizione manca un accordo diplomatico Leggi su ilgiornale (Di sabato 24 settembre 2022) Secondo alcune fonti Shabbar Abbas si trova in Pakistan e vive indisturbato e sotto falso nome nella sua casa. Per l'estradizione manca un accordo diplomatico

demagistris : Giornata internazionale della pace: Putin alza il tiro, nessuno cerca la pace, USA, NATO e UE sono per la guerra. I… - Angy8732 : RT @ciceronemio: Anche Keanu cerca casa, tanti RTRTRTRT X LUI! NESSUNO STERILIZZA! l unico sopravvissuto delka cucciolata chiusi dentro una… - prendiunabirra : La serie è tutto tranne che dalla parte delle Marchi e non da visibilità a loro come molti dicono, anche perché lor… - misonorottoi : RT @ciceronemio: Anche Keanu cerca casa, tanti RTRTRTRT X LUI! NESSUNO STERILIZZA! l unico sopravvissuto delka cucciolata chiusi dentro una… - mauromaurizmab : @FedericaFenocc1 @StefanoFassina @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT Guarda che questa' figura luminosa 'cerca spazio da v… -