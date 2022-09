“Nedved pronto alle dimissioni”, terremoto alla Juventus per il mancato esonero di Allegri (Di sabato 24 settembre 2022) Una notizia clamorosa che rischia di condizionare la stagione della Juventus: Pavel Nedved potrebbe lasciare il club bianconero. E’ un momento nerissimo per la Vecchia Signora, la squadra è in vera crisi e l’inizio di stagione è stato da dimenticare. In campionato il rendimento è stato deludente, in 7 partite la squadra ha conquistato appena 10 punti e attualmente è fuori anche dalla Zona Europa. In Champions League la situazione è ancora più drammatica: la qualificazione agli ottavi di finale è appesa ad un filo dopo le sconfitte nelle prime due giornate contro Psg e Benfica. Il CdA di ieri ha confermato la difficile situazione dal punto di vista economico, le perdite sono le più alte della storia del club bianconero. Non si è parlato dell’esonero di Masssiliano allegri, l’allenatore ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 24 settembre 2022) Una notizia clamorosa che rischia di condizionare la stagione della: Pavelpotrebbe lasciare il club bianconero. E’ un momento nerissimo per la Vecchia Signora, la squadra è in vera crisi e l’inizio di stagione è stato da dimenticare. In campionato il rendimento è stato deludente, in 7 partite la squadra ha conquistato appena 10 punti e attualmente è fuori anche dZona Europa. In Champions League la situazione è ancora più drammatica: la qualificazione agli ottavi di finale è appesa ad un filo dopo le sconfitte nelle prime due giornate contro Psg e Benfica. Il CdA di ieri ha confermato la difficile situazione dal punto di vista economico, le perdite sono le più alte della storia del club bianconero. Non si è parlato dell’di Masssilianogri, l’natore ...

CalcioWeb : La bomba sulla #Juventus: #Nedved potrebbe dimettersi per il mancato esonero di #Allegri - davideinno85 : RT @mirkonicolino: #Rovella: 'Prestito al #Monza? Sia io che #Allegri, con i dirigenti #Cherubini e #Nedved, abbiamo deciso che per me all’… - Mottos92 : RT @mirkonicolino: #Rovella: 'Prestito al #Monza? Sia io che #Allegri, con i dirigenti #Cherubini e #Nedved, abbiamo deciso che per me all’… -