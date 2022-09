Nazionale, ancora personalizzato per Immobile: in dubbio per Budapest (Di sabato 24 settembre 2022) Sono tornati ad allenarsi gli azzurri, dopo la vittoria di ieri contro l’Inghilterra. I maggiormente impegnati nel match di San Siro hanno svolto un recupero in acqua, il resto del gruppo ha effettuato una sessione di allenamento a ranghi contrapposti. Ciro Immobile invece, assente per un problema muscolare, ha regolarmente proseguito il programma di lavoro differenziato, sarà valutato domattina prima della partenza per Budapest, dove gli azzurri si giocheranno l’accesso alla Final Four. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 24 settembre 2022) Sono tornati ad allenarsi gli azzurri, dopo la vittoria di ieri contro l’Inghilterra. I maggiormente impegnati nel match di San Siro hanno svolto un recupero in acqua, il resto del gruppo ha effettuato una sessione di allenamento a ranghi contrapposti. Ciroinvece, assente per un problema muscolare, ha regolarmente proseguito il programma di lavoro differenziato, sarà valutato domattina prima della partenza per, dove gli azzurri si giocheranno l’accesso alla Final Four. SportFace.

