Nations league | Spagna ko con Svizzera | Portogallo cala il poker

SkySport : ITALIA-INGHILTERRA 1-0 Risultato finale ? ? #Raspadori (68’) ? ?? NATIONS LEAGUE ?? - DiMarzio : #NationsLeague, il programma delle partite di oggi - Corriere : Italia-Inghilterra, Mancini ha finito gli esperimenti inutili. Bene Raspadori e Scamacca - susydigennaro : RT @napolimagazine: NATIONS LEAGUE - I risultati: vittoria per il Portogallo, la Spagna perde in casa con Svizzera - ILOVEPACALCIO : Nations League: Spagna battuta dalla Svizzera. Vince il Portogallo. I risultati finali -

Nel quinto turno dinetto poker della Serbia di Vlahovic e Lukic , nella Lega B, che aggancia la Norvegia in testa al gruppo 3 grazie al 4 - 1 sulla Svezia e al ko di Haaland e compagni contro la Slovenia (...Non c'era l'Italia ma tanta Serie A presente in questo sabato di. Come sono andati i protagonisti del nostro campionato con le rispettive Nazionali Due gol in serata per gli ...L’Italia vince di nuovo con l’Inghilterra, rimanendo viva nel girone di Nations League. La decide Raspadori nel finale, segnando un goal da capogiro. Ottima anche la fase difensiva, dove Toloi ha… ...(ANSA) - ROMA, 24 SET - Sconfitta per la Spagna contro la Svizzera (2-1 per gli elvetici a Saragozza grazie ai gol di Akanji ed Embolo e Jordi ...