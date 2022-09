Nations League | colpaccio Svizzera in casa della Spagna | assist per Leao e Vlahovic nelle goleade di Portogallo e Serbia Segna anche Lukic

SkySport : ITALIA-INGHILTERRA 1-0 Risultato finale ? ? #Raspadori (68’) ? ?? NATIONS LEAGUE ?? - DiMarzio : #NationsLeague, il programma delle partite di oggi - Corriere : Italia-Inghilterra, Mancini ha finito gli esperimenti inutili. Bene Raspadori e Scamacca - RSIonline : RT @RSIsport: ?????? La Svizzera supera la Spagna per la seconda volta nella sua storia. I rossocrociati vincono 2-1 grazie ad Akanji ed Embo… - DanielMateoMon8 : Aspettiamo che le squadre ritornino in campo dopo le sfide di Nations League prima di lanciare dei verdetti -

Commenta per primo Buone notizie per la Lazio , meno per la Serbia: Sergej Milinkovic - Savic è stato ammonito nella partita contro la Svezia e salterà Norvegia - Serbia, ultimo impegno nella sosta ...Commenta per primo Di seguito la squadra arbitrale francese designata per Ungheria - Italia , che deciderà la vincente del raggruppamento di: Arbitro Benoit Bastien Assistenti Hicham Zakrani e Aurelien Berthomieu Quarto uomo Jeremie Pignard Var Benoit Millot aVar Bastien DechepyVorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Rafa Leao protagonista in Repubblica Ceca-Portogallo, match di Nations League decisivo per i lusitani disputato a Praga ...