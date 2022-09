Nations League 2022 2023 | il Portogallo si prende la vetta del gruppo 2 | la Svizzera stende la Spagna

(Di sabato 24 settembre 2022) Si riapre tutto nel2 della Lega A di. Ilha stravinto sul campo della Repubblica Ceca per 4-0 mentre laha perso 2-1 a sorpresa contro la, che si conferma avversario ostico per chiunque. La formazione di Santos vince e convince alla Fortuna Arena di Praga. Arsi la scena è Dalot, autore di una doppietta. Al 33? c’è l’1-0 con il terzino dello United che appoggia in rete su assist del milanista Leao. Al 47? è Bruno Fernandes a raddoppiare. La Repubblica Ceca però reagisce e ha l’occasione di riaprire la partita: nei minuti di recupero del primo tempo però Schick sbaglia il calcio di rigore. Al 52? Dalot firma il secondo gol della serata, prima del poker siglato da Jota all’82’. Perde a sorpresa la ...

SkySport : ITALIA-INGHILTERRA 1-0 Risultato finale ? ? #Raspadori (68’) ? ?? NATIONS LEAGUE ?? - DiMarzio : #NationsLeague, il programma delle partite di oggi - Corriere : Italia-Inghilterra, Mancini ha finito gli esperimenti inutili. Bene Raspadori e Scamacca - sportface2016 : #NationsLeague, il #Portogallo si prende la vetta del gruppo 2: la #Svizzera stende la #Spagna - DiMarzio : #NationsLeague: tutti i risultati delle partite di oggi -

Durante il match tra Repubblica Ceca e il suo Portogallo , gara valida per il girone di, Cristiano va al tappeto. Leggi anche > Federer si ritira, il commovente addio di Matteo ...... che ha sorpassato la Spagna (sconfitta in casa dalla Svizzera) al primo posto del Gruppo 2 nella Lega A di. Il ct Fernando Santos lo ha schierato da falso 9 nel tridente con ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Rafa Leao protagonista in Repubblica Ceca-Portogallo, match di Nations League decisivo per i lusitani disputato a Praga ...