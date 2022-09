Nations League 2022/2023, Haaland non basta alla Norvegia: la Slovenia vince 2-1 (Di sabato 24 settembre 2022) La Norvegia fa un passo indietro nella corsa alla promozione in Lega A e la Slovenia riapre tutto in ottica retrocessione. Nella Lega B, nel gruppo 4, Haaland illude la Norvegia: al 47? il fuoriclasse del Manchester City sfrutta un pasticcio in fase di costruzione dal basso della Slovenia e col destro batte Nyland. Nel finale però c’è la reazione. Al 69? Sporar firma il gol dell’1-1, all’81’ Sesko chiude la contesa con i tre punti. La Norvegia è a 10 punti, la Slovenia sale a 5, due in più della Svezia, impegnata contro la Serbia (7). Tutto aperto. Nel gruppo 1 è tutto facile per l’Ucraina che travolge l’Armenia per 5-0. Decidono le reti di Tymchyk, Zubkov, Dovbyk (doppietta), Ignatenko. L’Irlanda del nord batte 2-1 il Kosovo. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 24 settembre 2022) Lafa un passo indietro nella corsapromozione in Lega A e lariapre tutto in ottica retrocessione. Nella Lega B, nel gruppo 4,illude la: al 47? il fuoriclasse del Manchester City sfrutta un pasticcio in fase di costruzione dal basso dellae col destro batte Nyland. Nel finale però c’è la reazione. Al 69? Sporar firma il gol dell’1-1, all’81’ Sesko chiude la contesa con i tre punti. Laè a 10 punti, lasale a 5, due in più della Svezia, impegnata contro la Serbia (7). Tutto aperto. Nel gruppo 1 è tutto facile per l’Ucraina che travolge l’Armenia per 5-0. Decidono le reti di Tymchyk, Zubkov, Dovbyk (doppietta), Ignatenko. L’Irlanda del nord batte 2-1 il Kosovo. SportFace.

