Nasconde la droga colorata nel congelatore | arrestato

(Di sabato 24 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNel Parco Verde di Caivano i Carabinieri della locale Compagnia hannoper detenzione dia fini di spaccio un 36enne della provincia di Benevento già noto alle forze dell’ordine. L’uomo stava passeggiando nel Parco Verde indossando un marsupio. Alla vista dei Carabinieri ha tentato di fuggire ed è entrato in un appartamento che poi è risultato essere nella sua disponibilità. I Carabinieri lo hanno raggiunto e sorpreso proprio mentre stavando la borsetta nel cassetto del. Nel marsupio c’erano 55 dosi di cocaina, 41 dosi di eroina e la somma contante di 420 euro. E’ stato tutto sequestrato. La, pronta alla vendita, aveva la particolarità di essere confezionata con involucri colorati. Celeste per la cocaina e bianco per l’eroina. ...

