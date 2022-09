Napoli, a Chiaia ladri nella movida: razziati decine di Iphone con lo «sfilo» (Di sabato 24 settembre 2022) A Napoli lo chiamano ?sfilo?, e sta ad indicare il furto con destrezza: una vera e propria tecnica utilizzata dai borseggiatori professionisti che - di solito - privilegiano luoghi molto... Leggi su ilmattino (Di sabato 24 settembre 2022) Alo chiamano ??, e sta ad indicare il furto con destrezza: una vera e propria tecnica utilizzata dai borseggiatori professionisti che - di solito - privilegiano luoghi molto...

quintusantu : @RoccoTodero Io il ducato Posillipo-Vomero-Chiaia-Sorrento-Capri lo faccio domani mattina se volete. Così come non… - GiovanniCannata : Stiamo ricercando 1 venditore per la nostra prossima apertura a Napoli Chiaia/Posillipo Investiamo su di te, senz… - antonia53 : Box in vendita a Napoli zona Chiaia - crankphoto : Just posted a photo @ Via Chiaia Napoli - Tremar61 : @Vincenzona890 Si va a Napoli sul lungomare per respirare aria di mare. Si va ai Tribunali per la pizza Si va a Sp… -