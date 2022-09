Musica, Renato Zero infiamma il Circo Massimo: festa per i 55 anni di carriere (Di sabato 24 settembre 2022) Più di tre ore di Musica, ospiti, cambi di costume colorati e un pubblico di 15 mila presenze, ieri sera, per la prima delle sei date al Circo Massimo: tutte sold out per un totale di centomila spettatori. Renato Zero ha deciso di festeggiare così i suoi 70 anni (2 anni dopo a causa del Covid) e i 55 di carriera (44 album e oltre 500 canzoni). In apertura l’artista romano ha regalato al suo pubblico il brano “Quel bellissimo niente” dedicato al suo pubblico, il cui testo è stato sparato in aria in piccoli foglietti di carta, che recita “quante vite mi hai lasciato vivere. Ci sei stata da sempre mia bellissima gente”. Tanti gli ospiti sul palco: Jovanotti, Fabrizio Moro che gli ha donato il cappello indossato al suo primo concerto al Palalottomatica, e poi Giorgio ... Leggi su ildenaro (Di sabato 24 settembre 2022) Più di tre ore di, ospiti, cambi di costume colorati e un pubblico di 15 mila presenze, ieri sera, per la prima delle sei date al: tutte sold out per un totale di centomila spettatori.ha deciso di festeggiare così i suoi 70(2dopo a causa del Covid) e i 55 di carriera (44 album e oltre 500 canzoni). In apertura l’artista romano ha regalato al suo pubblico il brano “Quel bellissimo niente” dedicato al suo pubblico, il cui testo è stato sparato in aria in piccoli foglietti di carta, che recita “quante vite mi hai lasciato vivere. Ci sei stata da sempre mia bellissima gente”. Tanti gli ospiti sul palco: Jovanotti, Fabrizio Moro che gli ha donato il cappello indossato al suo primo concerto al Palalottomatica, e poi Giorgio ...

