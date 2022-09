'Musei d'Italia', questa sera alle 23 su Rai 2 il viaggio nei luoghi d'arte sconosciuti (Di sabato 24 settembre 2022) "Musei d'Italia" è il titolo di "Tg2 Dossier", in onda questa sera alle 23.00 su Rai 2 e in replica domenica 25 settembre alle 9.50, sempre su Rai 2. A cura di Laura Gialli, il reportage ripercorre il ... Leggi su globalist (Di sabato 24 settembre 2022) "d'" è il titolo di "Tg2 Dossier", in onda23.00 su Rai 2 e in replica domenica 25 settembre9.50, sempre su Rai 2. A cura di Laura Gialli, il reportage ripercorre il ...

SanMarino_RTV : #Cultura L'evento espositivo autunnale più atteso in Italia, in collaborazione con i Musei di Napoli.… - viaggiaescopri : #Ecomusei del Biellese, da Ronco Biellese scopriamo la rete ecomuseale #viaggiaescopri - Profilo3Marco : RT @Raiofficialnews: Un viaggio del @tg2rai tra le mille bellezze d’Italia: collezioni uniche, affreschi, opere pittoriche. #Tg2Dossier pre… - Raiofficialnews : Un viaggio del @tg2rai tra le mille bellezze d’Italia: collezioni uniche, affreschi, opere pittoriche. #Tg2Dossier… - Italia_Nostra : #GEP2022, “Le mura di #Vercelli: queste sconosciute!”. Visita guidata a cavallo tra musei e città per illustrare qu… -