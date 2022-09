sportli26181512 : Moviola Italia-Inghilterra: Gil Manzano ok, mancano gialli inglesi: La sfida di San Siro fila liscia come l’olio pe… - infoitinterno : Italia Inghilterra LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca - zazoomblog : Moviola Italia Inghilterra: l’episodio chiave del match - #Moviola #Italia #Inghilterra: - junews24com : Italia Inghilterra LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca - -

Novantasette minuti di gestione, senza patemi d'animo né episodi controversi da analizzare al monitor.- Inghilterra fila liscia come l'olio per lo spagnolo Jesus Gil Manzano (voto 6), di ritorno a San Siro appena 9 giorni dopo Milan - Dinamo Zagabria di Champions League. Il fischietto ...Allo stadio Meazza, il match valido per la Nations League trae Inghilterra: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Allo Stadio Meazza, la sfidaInghilterra valida per la quinta giornata della Nations League 2022 - 23. Vittoria degli Azzurri di Mancini che salgono così a quota 8, ...La sfida di San Siro fila liscia come l’olio per lo spagnolo Jesus Gil Manzano: discutibile la gestione dei cartellini ...L’episodio chiave del match valido per la quinta giornata della Nations League 2022-2023: moviola Italia Inghilterra L’episodio chiave della moviola del match tra Italia e Inghilterra, valido per la N ...