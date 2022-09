MotoGP | si conferma la tendenza | italiani allergici alla pioggia

Leggi su oasport

(Di sabato 24 settembre 2022) Le qualifiche del Gran Premio del Giappone dihanno rappresentato una vera e propria Caporetto per i pilotidella classe regina. Se guardiamo alle prime tre file troviamo quattro spagnoli, due francesi, un sudafricano, un australiano e un portoghese. Non è una barzelletta, bensì la pletora di nazionalità e di continenti differenti da cui provengono i centauri classificatisi dal primo al nono posto quest’oggi a Motegi. Il migliore tra i rappresentati del Bel Paese è Luca Marini, 10°, mentre Francesco Bagnaia non è andato oltre la 12ma posizione, dimostrandosi in crisi totale. Cambi di moto e tempi altissimi hanno certificato come il piemontese non abbia capito nulla del Twin Ring nel momento in cui è stato inondato dalle precipitazioni causate dal Tifone Talas. Un brutto remake di quanto visto a Portimao, quando Pecco rischiò di non ...