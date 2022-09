MotoGP, Paolo Ciabatti: “Non vogliamo assistere a manovre di sorpasso estreme per gli ultimi giri” (Di sabato 24 settembre 2022) Paolo Ciabatti è tornato sulla complessa situazione in casa Ducati alla vigilia del Gran Premio del Giappone, 16mo appuntamento del Motomondiale 2022. Il Direttore Sportivo della compagine di Borgo Panigale guarda all’impegno di Motegi, consapevole di poter prendere la leadership nella classifica generale con Francesco Bagnaia. Il manager italiano ha riportato alla stampa ai microfoni di ‘Speedweek.com’: “Il meeting che abbiamo fatto prima della gara di Misano non era una novità. In Ducati abbiamo sempre lavorato in questa maniera. Non vogliamo assistere a manovre di sorpasso estreme per gli ultimi giri. Purtroppo gli errori possono sempre capitare”. Il responsabile del costruttore italiano ha continuato dicendo: “Enea è un pilota che ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022)è tornato sulla complessa situazione in casa Ducati alla vigilia del Gran Premio del Giappone, 16mo appuntamento del Motomondiale 2022. Il Direttore Sportivo della compagine di Borgo Panigale guarda all’impegno di Motegi, consapevole di poter prendere la leadership nella classifica generale con Francesco Bagnaia. Il manager italiano ha riportato alla stampa ai microfoni di ‘Speedweek.com’: “Il meeting che abbiamo fatto prima della gara di Misano non era una novità. In Ducati abbiamo sempre lavorato in questa maniera. Nondiper gli. Purtroppo gli errori possono sempre capitare”. Il responsabile del costruttore italiano ha continuato dicendo: “Enea è un pilota che ...

