MotoGP | Maverick Vinales | “Il mio miglior risultato sul bagnato | domani voglio provare a vincere”

Leggi su oasport

(Di sabato 24 settembre 2022)chiude con un brillante quarto posto le sue qualifiche del Gran Premio del Giappone, sedicesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di2022. Sul tracciato di Motegi la pioggia ha dettato legge sin dal mattino, costringendo la direzione gara a cancellare la FP3 e, di conseguenza, riducendo ulteriormente il tempo in pista per i piloti. Sulla carta, quindi, si trattava del peggior scenario possibile per lo spagnolo che, oggettivamente, ha percorso ben pochi chilometri in queste condizioni con la Aprilia. Invece, alla conclusione della Q2,ha messo a segno il quarto tempo assoluto, a soli 83 millesimi dalla prima fila ed a 4 decimi dalla pole position di Marc Marquez. Il suo commento al termine del sabato nipponico, ai microfoni di Sky Sport, non può che puntare ...