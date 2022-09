MotoGP, Johann Zarco: “Un secondo posto amaro, nell’ultimo tentativo Marquez mi ha danneggiato” (Di sabato 24 settembre 2022) Non ha troppa voglia di festeggiare Johann Zarco (Ducati Pramac) dopo aver conquistato la seconda posizione nelle qualifiche del Gran Premio del Giappone, sedicesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2022. Sul tracciato di Motegi la pioggia è grande protagonista del sabato e, anche in occasione della Q2, non è da meno. In queste condizioni davvero complicate brilla un ritrovato Marc Marquez che centra la pole position in 1:55.214 precedendo il francese per soli 208 millesimi dopo una battaglia serrata. Talmente serrata che, sentendo le parole del ducatista, sarebbe anche successo qualcosa tra i due, non ripreso dalle telecamere. Le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “Peccato per il secondo posto, centrare un’altra pole position sarebbe stato bello, anche per la ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022) Non ha troppa voglia di festeggiare(Ducati Pramac) dopo aver conquistato la seconda posizione nelle qualifiche del Gran Premio del Giappone, sedicesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di2022. Sul tracciato di Motegi la pioggia è grande protagonista del sabato e, anche in occasione della Q2, non è da meno. In queste condizioni davvero complicate brilla un ritrovato Marcche centra la pole position in 1:55.214 precedendo il francese per soli 208 millesimi dopo una battaglia serrata. Talmente serrata che, sentendo le parole del ducatista, sarebbe anche successo qualcosa tra i due, non ripreso dalle telecamere. Le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “Peccato per il, centrare un’altra pole position sarebbe stato bello, anche per la ...

