MotoGP Giappone, Quartararo: 'Occhio a Marquez, ha il passo per vincere' (Di sabato 24 settembre 2022) Il nono posto ottenuto nelle qualifiche di Motegi non può soddisfare Fabio Quartararo, che sperava di gettare delle basi migliori in vista del GP Giappone di domenica. MotoGP Giappone: Zarco - Marquez,... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di sabato 24 settembre 2022) Il nono posto ottenuto nelle qualifiche di Motegi non può soddisfare Fabio, che sperava di gettare delle basi migliori in vista del GPdi domenica.: Zarco -,...

FBiasin : Eccoci qui col fine settimana sportivo: - Non c’è la #SerieA. - Neanche gli altri campionati, ovvio. - Non c’è la… - sportli26181512 : MotoGP, nubifragio nel sabato di qualifiche a Motegi: ai box succede di tutto. FOTO-VIDEO: Succede veramente di tut… - filadelfo72 : Orario qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP per il Gran Premio del Giappone a Motegi - RisparmioG : Orario qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP per il Gran Premio del Giappone a Motegi - motosprint : #MotoGP Giappone, #Quartararo: 'Occhio a #Marquez, ha il passo per vincere'?? -