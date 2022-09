MotoGp Giappone, Marquez torna in pole dopo 1.071 giorni (Di sabato 24 settembre 2022) (Adnkronos) – Lo spagnolo Marc Marquez torna in pole position dopo 1.071 giorni. Lo fa nel Gp del Giappone a Motegi dove ci riuscì l’ultima volta, nel 2019. Il pilota della Honda ha fatto segnare il miglior tempo sul bagnato ottenendo il crono di 1.55.214 davanti al francese della Pramac Johann Zarco e al sudafricano Brad Binder con la Ktm. Quarta l’Aprilia di Maverick Vinales, seguono poi Jorge Martin e Aleix Espargaro. Male Francesco Bagnaia, che partirà dalla dodicesima posizione, ed Enea Bastianini solo 15esimo, mentre Fabio Quartararo, leader del mondiale, è nono con la Yamaha. Funweek. Leggi su funweek (Di sabato 24 settembre 2022) (Adnkronos) – Lo spagnolo Marcinposition1.071. Lo fa nel Gp dela Motegi dove ci riuscì l’ultima volta, nel 2019. Il pilota della Honda ha fatto segnare il miglior tempo sul bagnato ottenendo il crono di 1.55.214 davanti al francese della Pramac Johann Zarco e al sudafricano Brad Binder con la Ktm. Quarta l’Aprilia di Maverick Vinales, seguono poi Jorge Martin e Aleix Espargaro. Male Francesco Bagnaia, che partirà dalla dodicesima posizione, ed Enea Bastianini solo 15esimo, mentre Fabio Quartararo, leader del mondiale, è nono con la Yamaha. Funweek.

