MotoGp, Bagnaia: "Il mio feeling con la moto era zero. Devo capire cos'è successo" (Di sabato 24 settembre 2022) 2022 13.44.31 Anche Francesco Bagnaia, così come Quartararo, si è dichiarato deluso dal dodicesimo posto in qualifica per il Gran Premio del Giappone. "Sarà una gara difficile, proverò a superare subito il più possibile, cercando di recuperare almeno metà gara al primo giro". Poi ha aggiunto: "Il mio feeling con la moto è stato zero oggi, non so cosa sia successo. Ho lottato parecchio ed è inaccettabile prendere due secondi dal primo delle qualifiche. Spero che domani le condizioni di gara saranno asciutte, sperando di essere competitivo". SportFace.

