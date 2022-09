MotoGP, arriva la pioggia e Francesco Bagnaia va in tilt. Un tallone d’Achille che può risultare decisivo (Di sabato 24 settembre 2022) Il Tifone Talas sta colpendo duramente le coste orientali del Giappone. L’autodromo di Motegi si trova a pochi chilometri in linea d’aria dall’Oceano Pacifico, dunque è pienamente interessato dalla perturbazione che sta sferzando diverse aree dell’arcipelago nipponico. L’attesa pioggia si è presentata con prepotenza al Twin Ring, stravolgendo completamente i valori in campo. Non a caso, la pole position è stata appannaggio di Marc Marquez, a dimostrazione di come il “manico” e la sensibilità possano ancora fare la differenza quando l’uomo conta più del mezzo meccanico. Le dinamiche di guida completamente diverse rispetto alle abitudini hanno invece fatto letteralmente naufragare Francesco Bagnaia, che deve ringraziare il format delle qualifiche della MotoGP. Aver guadagnato direttamente accesso al Q2 tramite l’esito ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022) Il Tifone Talas sta colpendo duramente le coste orientali del Giappone. L’autodromo di Motegi si trova a pochi chilometri in linea d’aria dall’Oceano Pacifico, dunque è pienamente interessato dalla perturbazione che sta sferzando diverse aree dell’arcipelago nipponico. L’attesasi è presentata con prepotenza al Twin Ring, stravolgendo completamente i valori in campo. Non a caso, la pole position è stata appannaggio di Marc Marquez, a dimostrazione di come il “manico” e la sensibilità possano ancora fare la differenza quando l’uomo conta più del mezzo meccanico. Le dinamiche di guida completamente diverse rispetto alle abitudini hanno invece fatto letteralmente naufragare, che deve ringraziare il format delle qualifiche della. Aver guadagnato direttamente accesso al Q2 tramite l’esito ...

