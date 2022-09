MotoGP, a Motegi la gara chiave per il Mondiale: Bagnaia e Quartararo partono a centro gruppo, Marc Marquez mina vagante (Di sabato 24 settembre 2022) Il sabato di Motegi è andato in archivio con una qualifica pazza e condizionata dalla pioggia, in cui gli specialisti del bagnato hanno fatto la differenza occupando le prime posizioni mentre i candidati al titolo Mondiale hanno dovuto limitare i danni in attesa di poter rimontare sull’asciutto domani in gara. Il leader della generale Fabio Quartararo ha messo in mostra un buon potenziale anche sotto la pioggia, commettendo però qualche errore di troppo e firmando il nono tempo in Q2 con la Yamaha. Il campione iridato in carica è stato impressionante ieri sul passo, ma non sarà semplice effettuare tanti sorpassi sul tracciato nipponico considerando le lacune motoristiche della sua M1. Alle sue spalle, in quarta fila e sulla dodicesima casella della griglia, partirà proprio Francesco Bagnaia. “Pecco”, ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022) Il sabato diè andato in archivio con una qualifica pazza e condizionata dalla pioggia, in cui gli specialisti del bagnato hanno fatto la differenza occupando le prime posizioni mentre i candidati al titolohanno dovuto limitare i danni in attesa di poter rimontare sull’asciutto domani in. Il leader della generale Fabioha messo in mostra un buon potenziale anche sotto la pioggia, commettendo però qualche errore di troppo e firmando il nono tempo in Q2 con la Yamaha. Il campione iridato in carica è stato impressionante ieri sul passo, ma non sarà semplice effettuare tanti sorpassi sul tracciato nipponico considerando le lacune motoristiche della sua M1. Alle sue spalle, in quarta fila e sulla dodicesima casella della griglia, partirà proprio Francesco. “Pecco”, ...

Fprime86 : RT @sportmediaset: Marquez: 'Pole che mi motiva'. Zarco: 'Ostacolato da Marc' #MotoGP #JapaneseGP #Marquez #Zarco - ancl0416 : RT @matteopittaccio: Motegi 2019 ?? Motegi 2022 A tre anni dall'ultima partenza al palo, Marc Márquez torna in Pole Position, sempre a Mot… - filadelfo72 : Orario qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP per il Gran Premio del Giappone a Motegi - RisparmioG : Orario qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP per il Gran Premio del Giappone a Motegi - corsedimoto : VIDEO MOTOGP - Vigilia complicata in Giappone per Enea Bastianini. Il pilota Ducati Gresini è caduto anche sul bagn… -