Motocross delle Nazioni 2022 | Italia settima nelle manche di qualifica Brilla Adamo | bene Guadagnini e Cairoli

(Di sabato 24 settembre 2022) Si sono tenute sulla pista di Red Bud a Buchanan, Michigan, negli Stati Uniti, ledidel: l’ha chiuso al settimo posto in virtù della quinta piazza di Andreain MX2 e dell’ottava di Mattiatra gli Open, infine è stata scartata la nona posizione di Tonyin MXGP. CLASSIFICA PERAmmessi alle gare del1 USA – 3 1 102 COOPER, Justin AMA Yamaha MX2 2 103 SEXTON, Chase AMA Honda Open (2) 101 TOMAC, Eli AMA Yamaha MXGP 2 Francia – 4 1 15 FERRANDIS, Dylan FFM Yamaha Open 3 14 MUSQUIN, Marvin FFM KTM MX2 (7) 13 RENAUX, Maxime FFM Yamaha MXGP 3 Australia ...

L'Italia parte un gradino sotto ai Paesi citati in precedenza, al pari di altre 5 - 6 squadre che possono coltivare sogni di gloria . Tony Cairoli, Andrea Adamo e Mattia Guadagnini vestiranno la ...PROGRAMMANAZIONI 2022 Sabato 24 settembre Ore 16.00 prove libere MXGP Ore 17.00 prove libere MX2 Ore 18.00 prove libere Open Ore 20.30 qualifiche MXGP Ore 21.30 qualifiche MX2 Ore 22.30 ...