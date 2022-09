Moto2, Aron Canet centra una pole clamorosa del GP del Giappone sotto la pioggia, 3° Arbolino, lontani Fernandez e Ogura (Di sabato 24 settembre 2022) Uno scatenato Aron Canet ha conquistato la pole position del Gran Premio del Giappone, sedicesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di Moto2 2022, dominando sull’acqua in lungo ed in largo. Sul tracciato di Motegi è la pioggia la grande protagonista della sessione, con i piloti che hanno dovuto sfidare condizioni non semplici per andare a caccia del giro perfetto. Le precipitazioni si sono fatte subito molto intense, trasformandosi presto in un vero e proprio nubifragio, tanto da costringere la direzione gara ad esporre la bandiera rossa a 9:37 dal termine. Dopo una pausa di oltre un’ora, il meteo è tornato clemente e ha permesso la conclusione della Q2. Da questo scenario è emerso di prepotenza lo spagnolo del team Kalex Flexbox con il tempo di 2:04.939 rifilando distacchi ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022) Uno scatenatoha conquistato laposition del Gran Premio del, sedicesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di2022, dominando sull’acqua in lungo ed in largo. Sul tracciato di Motegi è lala grande protagonista della sessione, con i piloti che hanno dovuto sfidare condizioni non semplici per andare a caccia del giro perfetto. Le precipitazioni si sono fatte subito molto intense, trasformandosi presto in un vero e proprio nubifragio, tanto da costringere la direzione gara ad esporre la bandiera rossa a 9:37 dal termine. Dopo una pausa di oltre un’ora, il meteo è tornato clemente e ha permesso la conclusione della Q2. Da questo scenario è emerso di prepotenza lo spagnolo del team Kalex Flexbox con il tempo di 2:04.939 rifilando distacchi ...

