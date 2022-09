Mortalità da tumori, Bergamo al 3° posto in Italia: inquinamento tra le cause principali (Di sabato 24 settembre 2022) Bergamo terza provincia in Italia per tasso di Mortalità dovuto ai tumori nel decennio 2009-2018. Un risultato tutt’altro che incoraggiante quello emerso da uno studio condotto da Università di Bologna, Università di Bari e Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), pubblicato in questi giorni sulla rivista accademica ‘Science of the Total Environment’, che ribadisce per l’ennesima volta come – oltre a fattori quali stile di vita e genetica – ci sia un altro elemento da tenere in assoluta considerazione: l’inquinamento. Lo studio, infatti, mostra come la Mortalità per tumore sia maggiore soprattutto dove l’inquinamento ambientale è più elevato. In Italia è Lodi la provincia con tasso di Mortalità da tumore, seguita da Napoli e appunto ... Leggi su bergamonews (Di sabato 24 settembre 2022)terza provincia inper tasso didovuto ainel decennio 2009-2018. Un risultato tutt’altro che incoraggiante quello emerso da uno studio condotto da Università di Bologna, Università di Bari e Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), pubblicato in questi giorni sulla rivista accademica ‘Science of the Total Environment’, che ribadisce per l’ennesima volta come – oltre a fattori quali stile di vita e genetica – ci sia un altro elemento da tenere in assoluta considerazione: l’. Lo studio, infatti, mostra come laper tumore sia maggiore soprattutto dove l’ambientale è più elevato. Inè Lodi la provincia con tasso dida tumore, seguita da Napoli e appunto ...

