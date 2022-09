Monza | Izzo | «Questo club è ambizioso come lo sono io»

(Di sabato 24 settembre 2022) Armando, difensore del, ha parlato del suo inizio di stagione con la formazione brianzola: le dichiarazioni Armando, difensore del, ha parlato a Sportmediaset. LE PAROLE – «Ho sceltoperchè è una società molto ambiziosa, un po’loio. Qui si può crescere molto, si respira una bellissima aria, c’è tanta positività. Non ci ho pensato due volte, per Berlusconi-Galliani parlano i titoli vinti, si può fare solo bene.in prestito secco dal Torino, coi tifosi granata e Cairo ho un bellissimo rapporto; il mister ha fatto altre scelte, anche se non le condivido le accetto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

