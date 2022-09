Mondiali donne juniores | Backstedt | clamoroso bis nel giorno del 18° compleanno

(Di sabato 24 settembre 2022) Festa diindimenticabile. Zoe, già vincitrice della crono, neldei suoi 18 anni, vince in solitaria anche la prova in linea. Per la britannica, figlia di Magnus ...

Festa di compleanno indimenticabile. Zoe Backstedt, già vincitrice della crono juniores, nel giorno dei suoi 18 anni, vince in solitaria anche la prova in linea. Per la britannica, figlia di Magnus ...LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD) a cura di Simone Rossi - Digital - News.it ore 03:50 - RAIDUE HD: Ciclismo: Campionatisu Strada 2022Elite - Prova ...Questa domenica si ricordano tutti coloro che che si spostano per fuggire a guerre, fame e violenze. La celebrazione eucaristica nazionale nella cattedrale di Iglesias ...A chi interessa davvero Italia-Inghilterra di Nations League se tra poco scatta il Mondiale Non vorrete mica che commenti Italia-Inghilterra, vero Non lo farò, anche perché l’articolo l’ho dovuto co ...