Mondiali di volley femminile | tutti gli occhi puntati sull’Italia | chi sono le 14 azzurre e le loro avversarie E quella pressione da gestire

Gli occhi ora saranno puntati su di loro, le quattordici azzurre che sabato ad Arnhem (Olanda) esordiranno nei Mondiali di pallavolo, un'edizione a cavallo tra i Paesi Bassi e la Polonia. Vincitrici del campionato europeo nel 2021 (anno della storica doppietta del volley italiano) e della volleyball nations league lo scorso luglio, le ragazze capitanate da Miriam Sylla e allenate da Davide Mazzanti partono favorite e vanno a caccia di un secondo titolo iridato a venti anni di distanza dal primo, quello di Berlino nel 2002. "C'è un po' di pressione, visti anche i risultati dei maschi, ma non vogliamo essere da meno. Anzi, ci dà la carica", ha dichiarato Sara Bonificio.

