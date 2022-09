Mondiali di Canottaggio, l’Italia vince sei medaglie nella prima giornata di finali (Di sabato 24 settembre 2022) Racice – A Racice, in Repubblica Ceca, nella prima giornata di finali ai Mondiali di Canottaggio iridate riservate alle specialità non olimpiche e non paralimpiche – sono le barche non inserite nel programma dei Giochi Olimpici e Paralimpici – l’Italia del Canottaggio conquista sei medaglie (5 d’oro e 1 d’argento) sulle otto finali in cui era presente. Ad aprire la serie di vittorie il due senza pesi leggeri maschile di Alessandro Durante (SC Telimar) e Giovanni Ficarra (CC Peloro) che, grazie a una partenza ben fatta e un percorso sempre con un alto regime di colpi, hanno vinto la medaglia d’oro davanti all’Ungheria, seconda, e alla Repubblica Ceca, terza. Analogo successo per la coppia composta da Maria Elena Zerboni ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 24 settembre 2022) Racice – A Racice, in Repubblica Ceca,diaidiiridate riservate alle specialità non olimpiche e non paralimpiche – sono le barche non inserite nel programma dei Giochi Olimpici e Paralimpici –delconquista sei(5 d’oro e 1 d’argento) sulle ottoin cui era presente. Ad aprire la serie di vittorie il due senza pesi leggeri maschile di Alessandro Durante (SC Telimar) e Giovanni Ficarra (CC Peloro) che, grazie a una partenza ben fatta e un percorso sempre con un alto regime di colpi, hanno vinto la medaglia d’oro davanti all’Ungheria, seconda, e alla Repubblica Ceca, terza. Analogo successo per la coppia composta da Maria Elena Zerboni ...

