Mondiali ciclismo, prova maschile élite: la startlist (Di sabato 24 settembre 2022) Sta arrivando il grande finale dei Mondiali di ciclismo di Wollongong in Australia. Dopo la meravigliosa e incredibile vittoria di Annemiek van Vleuten fra le ragazze, ora tocca ai ragazzi tentare la conquista alla maglia arcobaleno. Riuscirà Julian Alaphilippe a difendere il titolo? Wout Van Aert e Tadej Pogacar sono solo alcuni dei corridori pronti ad impedirglielo e con loro un nutrito plotone di protagonisti di primissimo livello. LEGGI ANCHE: Dove vedere i Mondiali di ciclismo in diretta tv e streaming Mondiali ciclismo, la startlist completa della prova maschile élite Di seguito vi proponiamo l’elenco completo dei partecipanti alla corsa: Francia 1 ALAPHILIPPE Julian2 COSNEFROY Benoît3 ARMIRAIL Bruno4 ... Leggi su blogciclismo (Di sabato 24 settembre 2022) Sta arrivando il grande finale deididi Wollongong in Australia. Dopo la meravigliosa e incredibile vittoria di Annemiek van Vleuten fra le ragazze, ora tocca ai ragazzi tentare la conquista alla maglia arcobaleno. Riuscirà Julian Alaphilippe a difendere il titolo? Wout Van Aert e Tadej Pogacar sono solo alcuni dei corridori pronti ad impedirglielo e con loro un nutrito plotone di protagonisti di primissimo livello. LEGGI ANCHE: Dove vedere idiin diretta tv e streaming, lacompleta dellaDi seguito vi proponiamo l’elenco completo dei partecipanti alla corsa: Francia 1 ALAPHILIPPE Julian2 COSNEFROY Benoît3 ARMIRAIL Bruno4 ...

Eurosport_IT : Van Vleuten campionessa del mondo ma che mondiale di Silvia Persico: bronzo per l'azzurra a conclusione di una stag… - Eurosport_IT : ???????????????? ????????????????!!!!! ???????? Vittoria Guazzini è la campionessa del mondo a crono Under 23! - GiornaleLORA : Mondiali di ciclismo Wollongong 2022 – bronzo tra le Elite di Silvia Persico. vince Van Vleuten - RudiGhedini : RT @perchetendenza: 'Annemiek Van Vleuten': Perché ha vinto la prova in linea dei Mondiali di ciclismo dopo aver conquistato in questa stes… -