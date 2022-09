Mondiali Ciclismo 2022, Persico: “La medaglia ripaga il lavoro fatto da tutta la squadra” (Di sabato 24 settembre 2022) La ciclista azzurra Silvia Persico, dopo la medaglia di bronzo conquistata ai Mondiali su strada 2022 di Wollongong, si è detta molto soddisfatta: “Sono contenta di questa medaglia perché ripaga del lavoro fatto da tutta la squadra, è stato un gruppo fantastico e la prima cosa che ho detto alle mie compagne una volta tagliato il traguardo è stato che mi dispiaceva di non essere riuscita a fare meglio. E’ stata una corsa dura, sulle ultime due salite ho sofferto tanto ma sono riuscita a tenere la ruota delle più immediate inseguitrici e in volata sapevo che Lotte era l’avversaria più pericolosa, ma nonostante abbia preso la sua ruota non sono riuscita a superarla”. La medaglia ottenuta da ... Leggi su sportface (Di sabato 24 settembre 2022) La ciclista azzurra Silvia, dopo ladi bronzo conquistata aisu stradadi Wollongong, si è detta molto soddisfatta: “Sono contenta di questaperchédeldala, è stato un gruppo fantastico e la prima cosa che ho detto alle mie compagne una volta tagliato il traguardo è stato che mi dispiaceva di non essere riuscita a fare meglio. E’ stata una corsa dura, sulle ultime due salite ho sofferto tanto ma sono riuscita a tenere la ruota delle più immediate inseguitrici e in volata sapevo che Lotte era l’avversaria più pericolosa, ma nonostante abbia preso la sua ruota non sono riuscita a superarla”. Laottenuta da ...

Eurosport_IT : Van Vleuten campionessa del mondo ma che mondiale di Silvia Persico: bronzo per l'azzurra a conclusione di una stag… - Eurosport_IT : ???????????????? ????????????????!!!!! ???????? Vittoria Guazzini è la campionessa del mondo a crono Under 23! - DALEX911 : Mondiali di ciclismo 2022, Sangalli: 'Non potevamo fare di più' - DALEX911 : Mondiali di ciclismo 2022, impresa di Van Vleuten col gomito rotto. Silvia Persico bronzo - sportface2016 : Mondiali Ciclismo 2022, #Persico: 'La medaglia ripaga il lavoro fatto da tutta la squadra' -