Mondiali ciclismo 2022: i dorsali dell'Italia. Bettiol capitano con il 71, i numeri degli azzurri

L'Italia non è tra le favorite della vigilia nella prova in linea maschile dei Mondiali 2022 di ciclismo. Alla nostra Nazionale servirà una magia per cercare di fare risultato a Wollongong (Australia). Il capitano designato è Alberto Bettiol, che nel suo palmares vanta un sigillo al Giro delle Fiandre e che potrebbe gradire il percorso nella terra dei canguri. In seconda battuta si punterà sul regista Matteo Trentin e sul promettente Andrea Bagioli, mentre in caso di sprint a ranghi compatti si cercherà di lanciare Davide Ballerini. Il CT Daniele Bennati ha affidato la maglia tricolore anche a Lorenzo Rota (Campione d'Italia e meglio piazzato nel ranking UCI). Nicola Conci, Samuele Battistella ed Edoardo Affini saranno chiamati a faticare per i compagni di squadra.

