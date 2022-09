Missile su Zaporizhzhia | diverse le vittime | Budapest | continueremo a concedere visti Schengen ai russi

(Di sabato 24 settembre 2022) Usa e Nato: 'Non riconosceremo mai i referendum farsa dellaa'. Zelensky invita chi vive nei territori occupati a sabotare i ...

Usa e Nato: 'Non riconosceremo mai i referendum farsa della Russia'. Zelensky invita chi vive nei territori occupati a sabotare i ...È il 213esimo giorno di guerra. Nelle regioni ucraine di Donetsk, Lugansk, Kherson e, sotto il controllo parziale o totale delle forze russe sono iniziati i referendum per l'annessione alla Federazione Russa che si concluderanno il 27 settembre. Scopo di Mosca è poter ...Un appello a «sabotare» l'esercito russo dall'interno è stato rivolto dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ai connazionali che vivono nelle aree del Paese sotto ...Un missile russo ha colpito un edificio residenziale a Zaporizhzhia, in Ucraina, secondo quanto riferito su Telegram dal sindaco ad interim Anatoliy Kurtiev e ...