Milano Fashion Week, Furla scende in campo a sostegno delle donne nell’industria musicale: “Solo il 20% degli artisti sono donne, bisogna ridurre il gender gap” (Di sabato 24 settembre 2022) Solo il 20% di tutti gli artisti musicali del mondo è di sesso femminile: il gap, rispetto ai colleghi è enorme e per questo Furla ha deciso di scendere in campo a sostegno di una maggior presenza delle donne nell’industria della musica. Lo ha fatto in occasione della Milano Fashion Week, durante la quale il brand bolognese, eccellenza della pelletteria Made in Italy ha lanciato un progetto filantropico legato alla nuova borsa Metropolis Remix: 2022 esemplari numerati in vendita durante la Settimana della Moda milanese nella boutique di Milano. Per ogni modello acquistato, infatti, il Gruppo Furla devolverà tutto il ricavato a She Is ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 settembre 2022)il 20% di tutti glimusicali del mondo è di sesso femminile: il gap, rispetto ai colleghi è enorme e per questoha deciso dire indi una maggior presenzadella musica. Lo ha fatto in occasione della, durante la quale il brand bolognese, eccellenza della pelletteria Made in Italy ha lanciato un progetto filantropico legato alla nuova borsa Metropolis Remix: 2022 esemplari numerati in vendita durante la Settimana della Moda milanese nella boutique di. Per ogni modello acquistato, infatti, il Gruppodevolverà tutto il ricavato a She Is ...

