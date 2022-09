sportli26181512 : Milan, senti Deschamps: 'Giroud si è guadagnato il sostegno di tutti' VIDEO: Il ct della Francia, Didier Deschamps… - sportli26181512 : Milan, senti Gullit sul mercato: 'Quando chiama Maldini...' VIDEO: L'ex nazionale olandese del Milan, Ruud Gullit h… - sportmediaset : Milan, senti De Ketelaere: 'Ho ancora molto da imparare. Il gol? Ci sto lavorando' #milan #deketelaere #cdk - ForzaMilanTweet : #CharlesDeKetelaere racconta il suo primo mese di #Milan... - yassine01937035 : RT @MilanPress_it: Quando senti quelle note, anche se sei Novak #Djokovic, non riesci a trattenerti ?????? -

Calciomercato.com

Commenta per primo L'ex nazionale olandese del, Ruud Gullit ha dichiarato al Festival dello Sport di Trento: 'Quando Paolo Maldini chiama, la firma arriva. E sulla Serie A...'....forza al Napoli di Spalletti e mattatore della sfida ad altissima quota tra gli azzurri e il... come rivelato da lui stesso: ' Non è facile, per niente, essere visto come 'il figlio di...':... Milan, senti Gullit sul mercato: 'Quando chiama Maldini...' VIDEO Gli impegni delle nazionali stanno mettendo in crisi il Milan, in vista del big match contro la Juventus. Dopo aver perso Maignan, infatti, Pioli rischia di dov ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...