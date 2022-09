Milan | Origi punta a rientrare per il match contro la Juventus

TopCalcio2 : Gli infortuni nel Milan non finiscono mai. Pioli perde un altra pedina importante per il suo scacchiere. Il punto… - RelandeauAlexis : RT @gumas75: Allegri: “vorrei vedere il Milan o l’Inter senza 4 o 5 titolari.” Subito dopo si sono rotti Rebic, Origi, Calabria, Hernandez,… - danielaabbasi : RT @gumas75: Allegri: “vorrei vedere il Milan o l’Inter senza 4 o 5 titolari.” Subito dopo si sono rotti Rebic, Origi, Calabria, Hernandez,… - ManuFilippone95 : RT @intertristi1899: 'Vorrei vedere il milan senza 5 titolari' Maignan origi tonali theo calabria - ManuFilippone95 : RT @MilanNewsit: Milan, Origi punta il Chelsea: vuole esserci il 5 ottobre -

L'obiettivo di Divock, attaccante delattualmente ancora ai box, per quanto riguarda la ripresa del campionato. Non è stato finora un grande inizio di avventura italiana per Divock. L'attaccante belga, ...Ilspera di averlo in panchina contro l'Empoli, per poi lavorare al meglio in vista della Juve. Vede il rientro anche, che - come riportato da Repubblica - si è affidato al lifestyle ...Arrivano novità sul rientro in campo di Divock Origi, possibilmente da titolare nel Milan, anche se la concorrenza di Olivier Giroud è difficile da ...Quattro milanisti in dubbio per le importanti gare di Champions League contro il Chelsea dopo la pausa. La Gazzetta dello Sport ha analizzato le situazioni di Ante Rebic, Divock Origi, Theo Hernandez ...